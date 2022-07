God of War Ragnarok: aprono oggi i preordini fisici e digitali per PS4 e PS5

A partire da oggi, venerdì 15 luglio, sono finalmente aperti i preordini di God of War Ragnarok in versione fisica e digitale per PS4 e PS5. Nel momento in cui scriviamo, a causa del fuso orario, i preordini sono aperti solamente in Australia ma nelle prossime ore anche da noi sarà possibile effettuare il preorder di GOW Ragnarok.

PlayStation Australia ha pubblicato un trailer per annunciare l'apertura dei preorder, la versione standard per PS4 costa 79 dollari australiani mentre la standard edition per PS5 è in vendita a 99 dollari australiani. La Collector's Edition costa 319 dollari australiani, invece la Jotnar Edition ha un prezzo fissato a 399 dollari australiani.

I prezzi in euro non sono ancora stati annunciati, sicuramente ne sapremo di più nelle prossime ore quando i preordini di God of War Ragnarok apriranno anche in Italia su PlayStation Store e presso i principali rivenditori come Amazon e GameStop, l'apertura è prevista per le 10:00 del mattino.

Sono quattro le edizioni di God od War Ragnarok: Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Collector's Edition e Jotnar Edition, ricordatevi che le ultime due non contengono il disco fisico ma solamente un codice per scaricare la versione digitale del gioco, nonostante la presenza di una custodia Steelbook in metallo.