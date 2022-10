God of War Ragnarok e le armature modificabili: importanti chiarimenti da Santa Monica

Dopo aver svelato i segreti del combat system di God of War Ragnarok, Mihir Sheth di Sony Santa Monica interviene in una discussione intavolata su Discord con i fan del Dio della Guerra per offrire un importante chiarimento sulle possibilità offerte ai giocatori nella modifica delle armature.

Nell'ultima sessione di domande e risposte organizzata da Sheth su Discord, il responsabile del design dei combattimenti di GoW Ragnarok ha ritenuto opportuno svelare la presenza di un sistema di trasmogrificazione per le armature.

L'importante anticipazione di Sheth conferma quindi la possibilità, per coloro che si avventureranno nel mondo norreno del prossimo capitolo di God of War, di modificare liberamente l'aspetto della propria armatura attingendo, supponiamo, a specifici pezzi di equipaggiamento già sbloccati.

Come ogni altro sistema di trasmogrificazione, quindi, anche nel caso di God of War Ragnarok questa funzionalità dovrebbe rendere possibile cambiare in qualunque momento l'aspetto dell'armatura indossata da Kratos, senza interventire sulle statistiche dell'equipaggiamento 'sottostante'. In questo modo, gli emuli del Fantasma di Sparta potranno scegliere in completa libertà come apparirà ingame la propria armatura, mantenendo al contempo tutte le migliorie e le statistiche dell'equipaggiamento che si ritiene più adatto al proprio stile di gioco.

Ne sapremo di più al riguardo già dal 9 novembre, con il lancio di GoW Ragnarok su PS4 e PlayStation 5. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale con le impressioni su God of War Ragnarok prima della recensione.