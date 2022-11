God of War Ragnarok: arriva il video comparazione tra la versione PS4 e PS5

God of War Ragnarok è pronto ad emozionare tanti giocatori, far divertire ad altri e a far rimanere a bocca aperta molti altri utenti ancora. Il grande lavoro di Santa Monica Studio è ormai alle porte: il 9 novembre segnerà l'avvento del Ragnarok e di una delle produzioni videoludiche più accattivanti del mese, se non dell'intero anno.

D'altronde, quando parliamo di God of War Ragnarok facciamo riferimento all'esclusiva Sony per PS5 con il voto più alto, che ha conquistato i pareri della stampa specializzata e che ha generato un'ondata di interesse unica nel suo genere. Tanti utenti sono interessati al comparto tecnico di questa produzione e, nel tentativo di rispondere a tutte le curiosità che vi sono attorno a questi grandi kolossal videoludici, giungono in rete numerosissimi video di analisi tecnica dei giochi.

Negli scorsi giorni, infatti, il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ha rilasciato un nuovo video di comparazione tra le versioni PS4, PS4 Pro e PS5 di God of War Ragnarok. I risultati mostrati nel corso dell'intero video mostrano la potenza ludica e spacca mascelle di un comparto tecnico di altissimo livello, anche per due piattaforme da gaming che ormai impallidiscono dinnanzi alla potenza tecnica delle nuove console ammiraglie di casa Sony e Microsoft - rispettivamente PS5, Xbox Series X/S -. Qui di seguito vi elenchiamo la scheda tecnica delle performance del gioco sui tre differenti hardware:

PlayStation 4 modello base

Dal peso complessivo di 107,30 GB, il gioco gira ad una risoluzione in 1080p a 30 FPS, in linea con il reboot del 2018

PlayStation 4 Pro

Il peso in termini di GB del prodotto rimane identico alla precedente controparte, ma qui possiamo osservare la presenza di due modalità diverse:

Modalità qualità: risoluzione dinamica di 1650p a 30 FPS, arrivando ad un picco minimo di 1440p

Modalità prestazioni: risoluzione dinamica da 1650p a 1080p, con un frame rate a 60 FPS non stabili

Da queste prime analisi possiamo osservare uno stacco tecnico molto evidente tra i due hardware di vecchia generazione, seppure le prestazioni garantite dal modello base di PlayStation 4 siano discrete e potrebbero essere sufficienti per molti utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio alle console di nuova generazione.

PlayStation 5

La nuova ammiraglia di casa Sony lascia un grande spazio di manovra alla potenza bruta dell'hardware che, pur con i limiti strutturali di una console, riesce ad offrire delle prestazioni da paura, con ben quattro modalità a disposizione degli utenti. Per gli output a 60 HZ abbiamo:

Modalità qualità: 2160p a 30 FPS

Modalità performance: risoluzione dinamica che va dai 2160p a 1440p, con un frame rate stabile a 60 FPS

Per gli output a 120 HZ, invece, le prestazioni offerte dalla nuova esclusiva di Sony superano le due modalità sopracitate. Lo stacco qualitativo per gli output a 120HZ prevede le seguenti modalità:

Modalità qualità: risoluzione dinamica da 2160p a 1800p a 40 FPS, con un frame rate sbloccato nel caso in cui sia integrata la modalità VRR nel proprio monitor o televisore

Modalità performance: 1440p a 80 FPS, con un frame rate sbloccato come sopra.

Al di là dei soli valori numerici, tuttavia, dobbiamo considerare anche lo stacco qualitativo in termini di texture e modelli poligonali tra la versione old-gen e next-gen, ove la prima richiede dei compromessi in termini visivi anche per la versione Pro di PlayStation 4. Prima di lasciarvi, però, vi rimandiamo alla nostra recensione di God of War Ragnarok, che segna il perfetto compimento di una grande avventura raccontata e prodotta dal team di Santa Monica Studio.