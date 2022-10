God of War Ragnarok sta arrivando: le nostre impressioni prima della recensione

Alessandro Bruni ha giocato a God of War Ragnarok e ci racconta le sue impressioni in attesa della recensione del kolossal action adventure di Sony Santa Monica ormai prossimo ad approdare su PS4 e PlayStation 5.

Insieme a Gabriele Laurino, il buon Alessandro ha smesso per un attimo i panni del Fantasma di Sparta per offrirci le sue impressioni preliminari sul sequel dell'avventura norrena iniziata nel 2018 sotto l'egida di Cory Barlog.

A dispetto di una partenza più lenta rispetto a quanto ipotizzato, l'odissea action di Kratos e Atreus sembra essere davvero all'altezza delle aspettative. Grazie al nuovo sistema di gestione degli scudi, alle mosse speciali inedite e alla possibilità di scatenare i poteri elementali delle singole armi equipaggiate dal nostro alter-ego, l'arrivo del Ragnarok targato SIE Santa Monica punta a conquistare il cuore e le menti di milioni di appassionati.

La battaglia del Dio della Guerra contro i bizzosi inquilini del pantheon norreno ripartirà il 9 novembre; in previsione del lancio dell'esclusiva PlayStation più attesa di questo fine 2022, vi invitiamo a ingannare l'attesa per l'uscita leggendo il nostro ultimo approfondimento con le impressioni su God of War Ragnarok prima della recensione.