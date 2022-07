Tranquilli, God of War Ragnarok sta arrivando: lo promette Cory Barlog

Dopo Santa Monica Studio, che nella notte ha rilasciato un comunicato ufficiale per chiedere ai fan di God of War Ragnarok di essere rispettosi nei confronti di Santa Monica Studio, è intervenuto in rete pure Cory Barlog, director del primo capitolo e produttore di questo seguito.

Nel tentativo di mettere fine alle polemiche degli ultimi giorni e tranquillizzare i videogiocatori in trepidante attesa di God of War Ragnarok, il creativo ha twittato uno stizzito quanto eloquente "Ragnarok sta arrivando, s*****i", corredato da una gif di un Kratos ammiccante. Come se il messaggio non fosse già abbastanza chiaro, ha poi risposto ad un suo collega confermando che sì, God of War Ragnarok sta proprio arrivando.

Il silenzio di Santa Monica Studio, che prosegue fin dallo scorso anno, ha comprensibilmente fatto preoccupare i fan in trepidante attesa, che da tempo stanno temendo un ulteriore rinvio al 2023. Una certa frangia di videogiocatori, purtroppo, ha trasformato la propria preoccupazione in rabbia e frustrazione, e le ha scatenate contro gli sviluppatori con attacchi e improperi di vario genere (incluse delle fotografie di peni).

Con il comunicato ufficiale della scorsa notte Santa Monica Studio ha chiesto di essere trattata (giustamente) con rispetto, poiché "la passione non dovrebbe essere tossica o andare a scapito della dignità di qualsiasi essere umano", mentre Barlog con il suo messaggio sembra suggerire che la finestra annunciata del 2022 verrà rispettata. Insomma, serve solo un po' di pazienza.