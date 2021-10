God of War Ragnarok: arrivano nuove immagini e dettagli sulla storia

Nel corso del pomeriggio è arrivato in maniera inaspettata un aggiornamento sul sito ufficiale PlayStation, nello specifico sulla pagina dedicata a God of War Ragnarok, di cui conosciamo ora nuovi dettagli per quello che riguarda la trama.

Nelle vicende narrate in God of War Ragnarok, Kratos e Atreus dovranno andare alla scoperta dei nove regni per prepararsi al meglio alla battaglia che segnerà la fine del mondo. Durante il loro cammino, padre e figlio si imbatteranno in numerose minacce che andranno affrontate con l'arsenale già visto nel primo capitolo: l'ascia Leviatano, le Lame del Caos e lo Scudo del guardiano. Sul sito non si lascia poi spazio all'immaginazione e nel corso dell'avventura affronteremo numerose creature dei nove regni e divinità norrene. Il sito parla anche di una difficile decisione, dal momento che i due protagonisti dovranno scegliere se salvare la famiglia o i nove regni. Insomma, potremmo assistere ad un finale davvero emozionante e probabilmente legato alla profezia di Loki.

Prima di lasciarvi alle nuove immagini in alta definizione, estratte dal trailer mostrato lo scorso mese, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa Santa Monica ha confermato che il finale di God of War Ragnarok sarà 'sorprendente, ma inevitabile'. Avete già visto la splendida ma costosa statua di God of War targata Prime 1 Studio?