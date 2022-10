God Of War Ragnarok: arrivano quattro nuove immagini di gioco

God of War Ragnarok sta per arrivare. Come tutti sanno, infatti, la nuova iterazione della storica IP Sony arriverà sui lidi di PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 9 novembre 2022. L'attesa generata attorno al titolo è elevata e i fan della prima ora del brand non desiderano altro che proseguire il viaggio di Kratos e Atreus.

Nelle ultime ore, però, l'art director di God of War Ragnarok, Raf Grassetti, ha condiviso su Twitter quattro immagini di gioco, che riprendono alcune fasi della prosecuzione dell'epopea di Kratos e suo figlio Atreus. Queste quattro immagini, però, potrebbero non soddisfare il desiderio di alcuni giocatori, visto che non vi sono grandi informazioni utili ai fini della trama o dell'esperienza di gioco complessiva.

Tuttavia, da questi singoli frame - a cui si vanno ad aggiungere tutte le presentazioni del gioco avvenute nell'arco degli ultimi mesi - possiamo osservare il mastodontico e magnifico lavoro dei Santa Monica Studios, con degli scorci naturalistici mozzafiato. Dopo aver rivelato lo spazio occupato da God of War Ragnarok e il preload, è giunto il momento di poter dare un'altra occhiata ad un'avventura che saprà quasi sicuramente regalarci un'esperienza di grandissimo livello ed impatto narrativo, il cui taglio complessivo e solidità di quel mondo di gioco saprà soddisfare tutti gli utenti dell'ecosistema PlayStation e - prossimamente - PC.

Nelle ultime ore, però, Sony ha regalato la guida ai cosplay di Kratos e Atreus, nell'attesa che ci separa dalla possibilità di immergerci nuovamente in un mondo mitologico. Tuttavia, le immagini condivise da Raf Grassetti e catturate su PlayStation 5 sono il vero fiore all'occhiello delle recenti comunicazioni di Sony sulla ventura produzione. Nel dettaglio, possiamo osservare alcuni ambienti di gioco che hanno caratterizzato in precedenza il viaggio di Kratos e Atreus, adesso soggiogati dalla temibile forza del Ragnarok, la fine del mondo secondo la mitologia norrena. Quelle presentate sono immagini che differiscono l'una dall'altra - alcune solo in parte, altre del tutto - e che mostrano la varietà dei singoli ambienti di gioco.