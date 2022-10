God of War Ragnarok è arrivato, ci stiamo giocando: data e orario anteprima e recensione

Finalmente, ci siamo tuffati nelle terre innevate di God of War Ragnarok, il titolo con cui si concluderà la saga norrena della serie di Sony Santa Monica. God of War Ragnarok è arrivato in redazione e noi siamo pronti per iniziare l'avventura!

Il nuovo viaggio dello spartano e di suo figlio Atreus è ormai alle porte e noi siamo tornati a impugnare l’Ascia del Leviatano e le fiammeggianti Lame del Caos per affrontare in combattimento dei nemici dal grande potere, tra vere divinità e bestie mitiche. God of War Ragnarok infatti è finalmente arrivato in redazione e potremo parlarvene molto presto.

Condivideremo le nostre prime impressioni sulla nuova avventura di Kratos e Atreus sin da questo venerdì, il prossimo 21 ottobre alle ore 15:00, per poi passare alla recensione vera e propria, che potrete leggere dal 3 novembre 2022 alle ore 17:00.

Da un combat system ampliato e forte di nuove possibilità offensive, passando per la presenza di tutti e Nove i Regni – incluso Asgard - fino all’introduzione di mitici personaggi come Tyr, Odino e – ovviamente – il Dio del Tuono Thor, la produzione diretta su PS4 e PS5 promette di essere il degno sequel del capitolo del 2018 e di chiudere con un finale esplosivo il viaggio dei due guerrieri.