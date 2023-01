God of War Ragnarok arriverà su PC? Indizi da una sussidiaria dei PlayStation Studios

Nonostante siano trascorsi solo due mesi dal lancio da record di God of War Ragnarok su PS4 e PlayStation 5, Sony potrebbe essere già al lavoro sul porting PC. A suggerirlo è l'ultimo annuncio di lavoro pubblicato da Valkyrie Entertainment.

Entrata nella famiglia dei PlayStation Studios nel dicembre 2021, Valkyrie Entertainment è una software house di Seattle ritagliatasi, negli anni, un ruolo sempre più importante nel supporto tecnologico alla realizzazione di videogiochi tripla A in collaborazione con aziende terze come Microsoft e, appunto, Sony.

Nel nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Valkyrie Entertainment (lo trovate nel link in calce alla notizia), i dirigenti della nuova sussidiaria del team PlayStation spiegano di essere alla ricerca di un nuovo Senior Environment Artist incaricato di "lavorare in un team che sta dando forma a diversi titoli AAA insieme ai nostri partner, inclusa la prossima iterazione di God of War, oltre a progetti interni per piattaforme mobile e console".

Il riferimento alla "prossima iterazione di God of War" sembra quindi suggerire lo sviluppo, da parte di Valkyrie Entertainment, della versione PC dell'ultima odissea norrena di Kratos e Atreus. L'anticipazione condivisa da Valkyrie Entertainment, a ben vedere, potrebbe riallacciarsi alle indicazioni offerte nei mesi scorsi dal team di Jetpack Interactive sul porting PC di GoW Ragnarok: gli sviluppatori della versione PC del 'primo' God of War non nascondono di essere ancora al lavoro sulla serie insieme a Sony Santa Monica.