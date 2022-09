God of War Ragnarok arriverà su PC? Jetpack Interactive lavora ancora sulla serie

L'uscita di God of War Ragnarok su PS5 e PS4 si avvicina a grandi passi, con i giocatori pronti a vivere la nuova avventura di Kratos ed Atreus a partire dal 9 novembre 2022. In tanti si sono chiesti se il kolossal di Santa Monica Studio arriverà anche su PC, ma per adesso sono previste solo le versioni PlayStation.

Ma con il grande successo riscosso dal precedente God of War su PC (dove è disponibile dal 14 gennaio 2022), è molto plausibile che Sony voglia ripetersi in futuro anche con il nuovo episodio. Un piccolo ma significativo indizio sembra provenire dal profilo LinkedIn di Jetpack Interactive, autori del porting PC di God of War 2018,che confermano di essere "ancora al lavoro con Santa Monica Studio sul franchise di God of War".

E' bene precisare che la software house canadese ha fornito il proprio supporto allo studio californiano per lo sviluppo di God of War Ragnarok, tuttavia le parole su LinkedIn lasciano intendere che la collaborazione tra le due realtà proseguirà ulteriormente, magari proprio con una futuro conversione per PC dell'ultimo gioco di imminente pubblicazione. In aggiunta, Jetpack Interactive sta sviluppando un gioco AAA live service basato su un'IP PlayStation, ma non ci sono ulteriori dettagli in merito alla natura del progetto.

Scopriremo tra un po' di tempo se anche God of War Ragnarok arriverà effettivamente su PC. Intanto è stata rivelata la data per preload ed embargo recensioni di God of War Ragnarok: il Fantasma di Sparta sta finalmente per tornare.