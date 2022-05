God of War Ragnarok arriverà presto? Il leak del PS Plus di giugno alimenta le speranze

Mentre tra i fan c'è grande attesa per lo State of Play del prossimo giovedì, l'ultimo leak riguardante i giochi gratis di giugno per gli utenti PS Plus stanno alimentando le speranze di scoprire presto la data d'uscita di God of War Ragnarok.

Per chi non lo sapesse, un recente leak potrebbe aver anticipato la presenza del primo capitolo della serie tra i prodotti di giugno 2022 e, nel caso in cui tale notizia dovesse trovare conferma in un annuncio da parte di Sony, significherebbe che le probabilità di rivedere presto il gioco sono altissime. Proprio a ridosso dell'uscita di The Last of Us Parte 2, ad esempio, l'azienda giapponese distribuì la versione PS4 del primo capitolo tramite il PlayStation Plus e a breve potrebbe accadere qualcosa di molto simile. Ovviamente si tratta solo di speculazioni, ma è chiaro che una mossa del genere da parte di Sony sia difficilmente casuale e l'approdo del titolo nel catalogo di PS Plus permetterebbe a chi non l'ha giocato di vivere la prima parte dell'avventura di Kratos e Atreus per poi acquistarne il secondo capitolo.

In attesa di scoprire se il gioco sarà il protagonista di un evento dedicato o verrà mostrato nel prossimo State of Play, vi ricordiamo che God of War Ragnarok è stato valutato in Corea proprio qualche giorno fa.