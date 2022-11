God of War Ragnarok: in arrivo la patch 1.03 al lancio. Ecco cosa migliorerà

Il Ragnarok sta per arrivare. La nuova grande avventura di Kratos e Atreus, che si appresta a giungere al suo culmine con il nuovo God of War Ragnarok, è una delle produzioni più attese del 2022. Parliamo di un titolo che ha riscosso un grande successo a livello internazionale, a tal punto che si parla di un possibile GOTY 2022.

God of War Ragnarok arriverà sul mercato molto presto: il 9 novembre 2022. Come siamo stati ormai abituati da diversi anni a questa parte, quasi tutte le produzioni videoludiche sono soggette a numerose patch correttive che vengono rilasciate prima del lancio di un titolo e God of War non è esente da tale pratica - delle volte doverosa, per correggere errori di programmazione più o meno gravi -

Da poco, infatti, è arrivata la patch 1.03 di God of War Ragnarok, la quale porta con sé una serie di migliorie alla nuova produzione targata Santa Monica Studio come cavallo di battaglia della line-up esclusiva di PlayStation 4 e PlayStation 5. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento:

Risoluzione di alcuni casi in cui l'applicazione si arrestava in modo anomalo

Risolti numerosi bug legati ad alcune impostazioni di accessibilità

Risolte alcune problematiche riguardanti le performance del gioco

Miglioramenti generali del titolo (si parla di un'ottimizzazione della componente di gameplay come i combattimenti, la progressione in gioco, la narrativa, fotocamera, ecc.)

Migliorie apportate all'esperienza di gioco con il DualSense

Non vi sono, almeno sulla carta, enormi cambiamenti. Tuttavia, l'esperienza dell'ormai imminente God of War continua ad essere migliorata sempre di più, portando ad aumentare l'attesa attorno ad uno dei prodotti più interessanti di questa annata videoludica. Tuttavia, attorno alla produzione targata Santa Monica aleggiano ancora dei dubbi e delle curiosità, come nel caso di come funziona l'upgrade da PS4 a PS5.

Ciò nonostante, come potete evincere dalla nostra recensione di God of War Ragnarok, parliamo ugualmente di un titolo ottimo, che segna la conclusione perfetta di un viaggio che ci accompagna sin dal 2018, con il reboot di una saga epocale che è rinato sotto una veste molto più accattivante ed introspettiva, seppure quest'ultimo non fosse esente da difetti. God of War Ragnarok è la chiusura perfetta di un bel ciclo narrativo che ha permesso di osservare il Dio della guerra sono una prospettiva diversa ed intrigante.