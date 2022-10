God of War, il Ragnarok è in arrivo! Sony lancia una serie di video Dietro le Quinte

Il countdown per il lancio di God of War Ragnarok è ormai partito e Sony invita tutti gli appassionati a prendere posto sul 'treno dell'hype' una nuova serie di approfondimenti Dietro le Quinte sull'attesissimo kolossal action adventure di SIE Santa Monica.

L'Episodio 1 del Dietro le Quinte sullo sviluppo di GoW Ragnarok inizia a Midgard per consentire alla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios di tratteggiare i contorni dell'odissea norrena vissuta da Kratos e Atreus.

Nel filmato, i ragazzi di Santa Monica si riallacciano agli eventi del God of War diretto da Cory Barlog per dare modo ai fan vecchi e nuovi del Fantasma di Sparta di prepararsi in vista del sempre più imminente arrivo del sequel, atteso per il 9 novembre su PS4 e PlayStation 5.

Prima di imbarcarvi per Midgard con il video Dietro le Quinte che potete ammirare a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it troverete presto la nostra anteprima e recensione di God of War Ragnarok, con tutte le impressioni iniziali e, ovviamente, le analisi esaustive e gli approfondimenti sul gameplay e sui contenuti del kolossal Sony in procinto di approdare in esclusiva su console PlayStation di questa e dalla passata generazione.