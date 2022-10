God of War, il Ragnarok aspetta anche Thor: Santa Monica racconta il dio norreno

Il ritorno della brutalità in God of War: Ragnarok sarà accompagnato dall'apparizione di nuovi avversari e nemici, tra i quali troverà spazio anche Thor, figlio di Odino.

La divinità norrena è stata di recente protagonista di un'interessante riflessione, proposta nel corso di un'intervista a Mihir Sheth, combat designer presso Santa Monica Studio. "Quando abbiamo ideato i personaggi, - racconta - siamo stati influenzati dalla mitologia, ma alla fine questa è la nostra personale versione del mondo norreno". Su queste basi, gli autori di God of War: Ragnarok hanno plasmato i protagonisti della vicenda in modo da garantire loro uno specifico spessore, che offrisse un background credibile alle loro azioni.

Nel discutere dell'inclusione di Thor nel gioco, Mihir Sheth ha commentato l'estetica del personaggio: "È un po' diverso da quello che ci si potrebbe aspettare, vero? Sono certo che abbia sorpreso molti giocatori. Può sembrare un po' più goffo di quanto non si potrebbe immaginare, ma c'è in lui qualcosa di spaventoso, e sa essere decisamente terrificante quando necessario. E in fondo ama lottare e bere, e queste sono le ragioni per le quali ha l'aspetto che ha!"



Ricordiamo che di recente lo scontro tra Kratos e Thor in God of War: Ragnarok è stato colpito da alcuni leak, con conseguente apparizione in rete di spoiler.