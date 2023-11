God of War Ragnarok: Atreus è il protagonista di un rilassante video di musica lo-fi

Sony Santa Monica ha deciso di celebrare l'anniversario di God of War Ragnarok con numerose iniziative e, dopo aver pubblicato un'interessante infografica ed un video incentrato sui bizzarri bug dell'esclusiva PlayStation, è arrivato il turno di un video musicale.

Avete presente i classici video di musica lo-fi con tanto di animazioni in stile anime che i ragazzi amano tenere in sottofondo durante le sessioni di studio o lettura? Il filmato di cui vi stiamo parlando fa proprio parte di questo filone e vede una versione animata di Atreus intento a studiare mentre una serie di rilassanti note creano atmosfera.

Questo video, animato da Spud Gun Studios, ha una durata di ben 32 minuti e vede alternarsi tre diversi brani della colonna sonora ufficiale, ovviamente modificati per adattarsi al mood del filmato. I brani in questione sono Huldra Brothers, Memories of Mother e God of War Ragnarök.

Prima di lasciarvi al rilassante video con protagonista il giovane Atreus, vi ricordiamo che negli ultimi giorni sono arrivati con insistenza i rumor circa il possibile annuncio di un'espansione di God of War Ragnarok nel corso delle prossime settimane. Non è da escludere che Sony decida di fare il grande annuncio sul palco dei The Game Awards 2023, dove si vocifera possa essere mostrato anche il trailer di GTA 6.