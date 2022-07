God of War Ragnarok e gli attacchi al team: il comunicato ufficiale di Santa Monica

Il silenzio che circonda God of War Ragnarok dura da parecchi mesi ormai e l'annuncio della data di lancio si sta facendo attendere più di quanto ci aspettassimo. Purtroppo, una certa frangia di fan ha perso la pazienza e ha cominciato a mostrare il proprio disappunto nel modo più sbagliato possibile.

God of War Ragnarok è uno dei videogiochi più attesi e desiderati della storia videoludica moderna, dunque possiamo ben comprendere il dispiacere che è venuto a generarsi a causa del silenzio di Santa Monica Studio, che nonostante abbia promesso un lancio nel corso del 2022 non ha ancora annunciato una data d'uscita precisa. Gli sviluppatori californiani, in ogni caso, stanno continuando a lavorare per raggiungere gli elevati livelli di qualità ai quali ci hanno ben abituati in passato, e il loro unico obiettivo è quello di soddisfare la propria community con un gioco all'altezza della fama di Kratos. Per questo motivo, il pur comprensibile dispiacere non può giustificare la rabbia e gli attacchi verbali perpetrati al team nelle ultime settimane. Qualcuno ha anche cominciato ad inviare foto di peni ad una sviluppatrice...

Evidentemente stanchi di questa situazione, nella notte gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno rilasciato un comunicato ufficiale in merito. "Ogni singola persona di Santa Monica Studio sta lavorando per creare un gioco di cui poter essere orgogliosi, uno che ci auguriamo possa piacere alle persone quando verrà pubblicato. I nostri fan ci ispirano, e capiamo la passione e il desiderio per le nuove informazioni. Ma quella passione non dovrebbe essere tossica o andare a scapito della dignità di qualsiasi essere umano. Celebriamo la nostra community trattando l'un l'altro - ogni singolo sviluppatore e giocatore - con rispetto".

Un messaggio forte e chiaro, che ci auguriamo venga recepito dai fan che in questi giorni hanno tenuto comportamenti tossici e calpestato la dignità degli sviluppatori.