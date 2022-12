God of War Ragnarok: l'attore di Kratos vince il premio Best Performance ai Game Awards

È God of War Ragnarok il primo gioco ad aggiudicarsi una statuetta di alto livello nel corso della nottata dei Game Awards 2022. Più precisamente, è Christopher Judge a portarsela a casa, per la sua interpretazione di Kratos nell'ultima grande produzione di Santa Monica Studio.

L'attore americano, che deve gran parte della sua fama proprio all'interpretazione dello spartano nel nuovo corso delle sue avventure, ha ritirato il premio Best Performance direttamente dalle mani di una leggenda del cinema, Al Pacino. Judge ha battuto l'agguerrita concorrenza di Ashly Burch (Aloy in Horizon Forbidden West), Charlotte McBurney (Amicia in A Plague Tale Requiem), Manon Gage (Marissa Marcel in Immortality) e del suo giovane collega Sunny Suljic (Atreus in God of War Ragnarok).

Judge si è quindi riscattato dopo la sconfitta di quattro anni fa, quando ai Game Awards 2018 venne battuto da Roger Clark, interprete di Arthur Morgan nel capolavoro di Rockstar Games Red Dead Redemption 2. Nel corso del suo lunghissimo discorso di ringraziamento, non ha certamente nascosto la sua incontenibile felicità per il riconoscimento.

Siete d'accordo il premio assegnato all'attore di Kratos? Ditecelo nei commenti! In attesa di scoprire cos'altro ci riserveranno i Game Awards 2022, potete anche dare una sbirciatina alla recensione di God of War Ragnarok, uscito esattamente un mese fa su PlayStation 4 e PS5.