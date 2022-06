God of War Ragnarok: l'attore di Thor ha completato doppiaggio e motion capture

In attesa che sia direttamente il team di Sony Santa Monica ad aggiornarci nuovamente sull'attesissimo epilogo della saga norrena del Fantasma di Sparta, l'attore Ryan Hurst ha confermato di aver ultimato i lavori di doppiaggio e motion capture sul personaggio di Thor in God of War Ragnarok.

La conferma è giunta durante una conferenza tenutasi al Comic Con Revolution 2022, durante il quale Hurst ha dichiarato di aver completato anche le più piccole parti di doppiaggio, riferendosi a delle scene secondarie o a dei ritocchi di registrazioni effettuate precedentemente. Questo lascia sicuramente ben sperare in vista dell'arrivo entro il 2022 dell'action-adventure.

Hurst ha inoltre raccontato del suo incontro con gli sviluppatori di Santa Monica, che a quanto pare si sono recati a casa dell'attore per illustrare il progetto tramite la presentazione degli artwork e dalla "storia estremamente complessa e ricca di dettagli". Hurst si è detto entusiasta di aver arricchito la sua carriera con questo nuovo tipo di esperienza, ed ha inoltre rivelato come Thor sia alto circa 2,1 metri (un dettaglio che ha dovuto tenere sempre in conto durante le sessioni di motion capture).

Dichiarazioni che potrebbero fare da preambolo ad un nuovo trailer di God of War Ragnarok che potrebbe arrivare al Summer Game Fest, secondo le anticipazioni di Roberto Serrano'.