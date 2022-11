God of War Ragnarok avrà espansioni, DLC o un sequel?

Come sappiamo, God of War Ragnarok rappresenta la fine delle avventure norrene di Kratos, non ci sarà una trilogia ambientata nelle fredde terre del Nord ma questo non vuol dire ovviamente che non usciranno altri giochi di God of War in futuro e lo stesso Cory Barlog sembra averlo anticipato...

Rispondendo ad alcuni quesiti su Twitter, Cory Barlog ha accennato ad un nuovo gioco di God of War, parlando di misteri irrisolti che non hanno trovato spiegazione in God of War Ragnarok, non vogliamo però dirvi troppo per evitare spoiler e anticipazioni sulla trama, se volete approfondire ecco come sbloccare il vero finale segreto di God of War Ragnarok.

In ogni caso, Barlog ha parlato di "una storia destinata ad un altro gioco" facendo capire come Santa Monica Studio sia effettivamente già al lavoro per espandere l'universo di God of War. Se un sequel di Ragnarok sembra escluso, si potrebbe però pensare ad un DLC per la storia oppure ad un nuovo gioco slegato da Ragnarok e che darà il via ad una nuova epopea per Kratos e presumibilmente Atreus.

E voi cosa ne pensate, potrebbe davvero esserci una espansione in vista oppure il cerchio di God of War Ragnarok si è definitivamente chiuso?