God of War Ragnarok: il bestiario sarà molto variegato, parola di Santa Monica

Santa Monica Studios ha illustrato maggiormente nel dettaglio l'evoluzione del combat system di God of War Ragnarok, che promette di rivelarsi molto più ricco e profondo rispetto a quanto visto in God of War del 2018. In particolare, gli autori hanno fatto tesoro di alcune criticità del predecessore.

Seppur considerato tra i giochi PlayStation preferiti dai fan, l'opera di quattro anni prima aveva nella varietà dei nemici uno dei suoi aspetti meno convincenti: il bestiario piuttosto limitato è stato una problematica riconosciuta anche da Stephen Oyarijivbie, lead combat designer del nuovo episodio, che assicura come gli autori abbiano preso in seria considerazione i feedback ricevuti dagli utenti su questo specifico aspetto del gameplay.

"Dopo il nostro ultimo gioco abbiamo raccolto i feedback dei giocatori per un maggior numero di mini-boss, creature più grandi ed una maggior varietà di nemici, e stavolta ci siamo davvero concentrati su questi aspetti", conferma Oyarijivbie lasciando intendere che Ragnarok porrà effettivo rimedio ad uno dei limiti del suo illustre predecessore. I nemici "appariranno molto diversi gli uni dagli altri, ed ognuno di loro avrà il proprio approccio ai combattimenti. Se siete appassionati di mitologia norrena vi interesserà molto vedere come lo studio ha reinterpretato alcune delle sue creature", ha aggiunto il senior animator Kim Nguyen.

Kratos ed Atreus dovranno quindi vedersela con un numero molto più ampio e variegato di nemici, per un'avventura che si prospetta ancora più ricca ed intensa. Aspettando la recensione potete intanto leggere la nostra anteprima di God of War Ragnarok, già giocato quanto basta per avere già le prime, importanti sensazioni sul nuovo kolossal per PS5 e PS4.