Quali e quanti sono i boss di God of War Ragnarok? La lista completa

Come descritto dal buon Alessandro Bruni nella nostra recensione di God of War Ragnarok, l'atto conclusivo dell'odissea norrena di Kratos e Atreus è un gioco immenso che offre un numero davvero elevato di battaglie con i boss.

Seguendo i venti del Fimbulwinter di God of War Ragnarok, tutti gli emuli del Dio della Guerra possono mettere alla prova le proprie capacità fronteggiando creature mitologie e mostri d'ogni sorta per vivere esperienze sempre intense. Solo varcando la soglia delle aree protette dai boss, però, ci si accorge dell'eccezionale impegno profuso da Sony Santa Monica nella concretizzazione del sogno coltivato da tutti i patiti di action.

L'esplorazione dei Nove Regni di GoW Ragnarok è perciò cadenzata dalle battaglie all'arma bianca da combattere contro i boss: molti di questi 'nemici maggiori' saranno facilmente rintracciabili nella mappa poiché legati indissolubilmente alla progressione della storia, ma altri richiederanno un pizzico di 'impegno' in più da parte dei giocatori data la collocazione strategica delle rispettive arene nelle zone secondarie della mappa.

Come per la nostra guida alle armi di God of War Ragnarok, anche l'elenco dei boss non può che rivelare dettagli importanti sulla storia e sui contenuti del capolavoro action di Sony Santa Monica. Fatta questa dovuta precisazione, passiamo allora alla lista dei nemici maggiori da affrontare nel corso della campagna principale e delle attività secondarie di God of War Ragnarok:

Bjorn – Da affrontare nella missione principale Surviving Fimbulwinter

– Da affrontare nella missione principale Surviving Fimbulwinter Thor – Missione principale "Surviving Fimbulwinter"

– Missione principale "Surviving Fimbulwinter" The Huntress – Missione principale "Surviving Fimbulwinter"

– Missione principale "Surviving Fimbulwinter" Dreki – Missione principale "The Quest For Tyr"

– Missione principale "The Quest For Tyr" Alva – Missione principale "Groa’s Secret"

– Missione principale "Groa’s Secret" Gryla – Missione principale "The Lost Tree"

– Missione principale "The Lost Tree" Forest Ancient – Missione principale "The Reckoning"

– Missione principale "The Reckoning" Fiske – Missione principale "The Reckoning"

– Missione principale "The Reckoning" Nidhogg – Missione principale "The Reckoning"

– Missione principale "The Reckoning" Frost Phantom – Missione principale "The World of Fate"

– Missione principale "The World of Fate" Garm – Missione principale "Reunion"

– Missione principale "Reunion" Dreki (X2) – Missione principale "Creatures of Prophecy"

(X2) – Missione principale "Creatures of Prophecy" Gulltoppr – Missione principale "Creatures of Prophecy"

– Missione principale "Creatures of Prophecy" Heimdall – Missione principale "Creatures of Prophecy"

– Missione principale "Creatures of Prophecy" Frost Ancient – Missione principale "Unlocking The Mask"

– Missione principale "Unlocking The Mask" Flame Phantom – Missione principale "The Summoning"

– Missione principale "The Summoning" Soul Eater (X2) – Missione principale "The Summoning"

(X2) – Missione principale "The Summoning" Hrist & Mist – Missione principale "The Summoning"

– Missione principale "The Summoning" Thor – Missione principale "The Realms At War"

– Missione principale "The Realms At War" Odin – Missione principale "The Realms At War"

– Missione principale "The Realms At War" Soul Eater – Favore "Missing Peace" di Freya, Vanaheim

– Favore "Missing Peace" di Freya, Vanaheim Dreki (X2) – Favore "Missing Peace" di Freya, Vanaheim

(X2) – Favore "Missing Peace" di Freya, Vanaheim Vali The Oath Guard – Favore "For Vanaheim!",Vanaheim

– Favore "For Vanaheim!",Vanaheim The Crimson Dread – Favore "For Vanaheim!",Vanaheim

– Favore "For Vanaheim!",Vanaheim Flame Phantom – Favore "Nocturnal Predator",Vanaheim

– Favore "Nocturnal Predator",Vanaheim Cragjaw – Favore "Quaking Hollow",Vanaheim

– Favore "Quaking Hollow",Vanaheim The Hateful – Da affrontare presso i Six Draugr Holes dei Nove Regni

– Da affrontare presso i Six Draugr Holes dei Nove Regni Berserker: Hardrefill The Callous – Da affrontare presso il Nidavellir Berserker Gravestone, Svartelfheim

– Da affrontare presso il Nidavellir Berserker Gravestone, Svartelfheim Miklimunnr – Da affrontare presso The Applecore, Svartlefheim

– Da affrontare presso The Applecore, Svartlefheim Ormstunga – Da affrontare presso Alberich Hollow, Svartlefheim

– Da affrontare presso Alberich Hollow, Svartlefheim Egil The Oath Guard – Da affrontare presso The Crater, Vanaheim

Qualora foste interessati, qui trovate una guida sui personaggi di God of War Ragnarok, da Thor a Odino passando per Freya e, ovviamente Kratos e Atreus.