God of War Ragnarok: un brano della OST sarà eseguito dal vivo ai TGA 2022

L'epica colonna sonora di God of War Ragnarok sarà grande protagonista nel corso dei The Game Awards 2022 che si terranno il 9 dicembre. A confermarlo è l'account Twitter dell'evento, che ha concesso una piccola anticipazione riguardo alla kermesse che celebrerà l'ultima annata videoludica.

Come potete osservare dando uno sguardo al cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, nel corso dell'evento presentato da Geoff Keighley ci sarà spazio per un'esecuzione dal vivo di "Blood Upon the Snow", una delle colonne portanti della soundtrack di God of War Ragnarok, presentata da Sony anche prima del debutto ufficiale dell'action-adventure. Ad occuparsi dell'esecuzione del brano sarà Hozier, cantautore irlandese particolarmente noto per la canzone "Take me to the Church".

Gli eventi a sfondo videoludico lasciano sempre più spesso spazio a delle esibizioni musicali, che contribuiscono ad elevare il tasso di spettacolarità e intrattenere il pubblico nel modo più variegato possibile. Lo scorso anno abbiamo assistito all'esecuzione di "What Could Have Been" della colonna sonora di Arcane, mentre in questo fine 2022 sarà il titolo firmato Sony Santa Monica a fare da protagonista.

God of War Ragnarok è anche uno dei principali pretendenti alla vittoria del Game of the Year, a cui ambisce anche l'ingombrante Elden Ring di FromSoftware. Per scoprire il vincitore finale, assistere all'esibizione musicale e scoprire tutti i nuovi annunci in arrivo non ci resta che attendere le ore 01:30 del 9 dicembre.