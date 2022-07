God of War Ragnarok: un breve trailer in italiano annuncia l'apertura dei preorder

Avrete già letto sulle nostre pagine che i preordini di God of War Ragnarok sono stati ufficialmente aperti e, per celebrare questo importante evento che ci avvicina sempre più al lancio dell'esclusiva PlayStation, Sony ha pubblicato un breve trailer doppiato in lingua italiana.

Oltre a ricordarci che è ora possibile procedere con le prenotazioni delle varie edizioni di God of War Ragnarok, il filmato della durata di circa 30 secondi ci mostra anche una serie di sequenze tratte dai precedenti trailer in cui possiamo ascoltare le voci dei doppiatori italiani di Kratos ed Atreus, in cerca di nuovi alleati per le dure battaglie che li attendono.

Prima di lasciarvi al trailer pubblicato sul canale YouTube di PlayStation Italia, vi ricordiamo che è già scoppiata la polemica per via degli scalper che si sono accaparrati le Jotnar Edition di God of War Ragnarok, lasciando a bocca asciutta numerosi utenti intenzionati a prenotare la versione più costosa del gioco. A tal proposito, sulle nostre pagine potete trovare il video unboxing della Jotnar Edition di God of War Ragnarok, la quale include una replica del martello di Thor - probabile arma del gioco - e una ricca serie di collezionabili come dadi, artwork, steelbook e spille.