God of War Ragnarok, un brutale boss segreto battuto in soli 13 secondi: è nuovo record

God of War Ragnarok ha la sua buona serie di battaglie lunghe ed impegnative da combattere, in particolare collegate alle diverse attività secondarie che caratterizzano l'avventura realizzata da Santa Monica Studio.

Alcuni boss collaterali sono impegnativi al punto da richiedere preparazioni certosine e massima padronanza del sistema di combattimento per riuscire a trionfare in battaglia. In particolare è la temibile valchiria Gnà a mettere in seria difficoltà anche i giocatori più talentuosi, dimostrando una potenza ed un'aggressività tale da far impallidire la larga maggioranza dei nemici presenti all'interno del più recente God of War. Qualcuno però è riuscito a sconfiggere Gna di God of War Ragnarok in soli 26 secondi, testimoniando in video la sua incredibile impresa.

Ma adesso l'utente Reddit reaktioNz, già autore del precedente, impressionante record, è riuscito a superarsi ulteriormente e migliorare ulteriormente la sua performance, sconfiggendo Gnà in soli 13 secondi, dimezzando così la sua già eccezionale run. Il tutto giocando come sempre alla massima difficoltà disponibile.

Su Reddit non manca anche stavolta una testimonianza video della sua trionfale battaglia, con il giocatore che mostra inoltre le statistiche del suo Kratos e l'equipaggiamento utilizzato per distruggere in pochi attimi la brutale guerriera. Sempre parlando di nemici tosti, ecco un trucco per battere Ormstunga in God of War Ragnarok più facilmente.