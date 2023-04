God of War Ragnarok, le build migliori per il New Game Plus? Risponde Santa Monica!

Con l'avvio di una partita in New Game Plus in God of War: Ragnarok, i giocatori si trovano di fronte a un'incredibile varietà di opzioni in termini di personalizzazione di Kratos. Ma quali sono le build migliori da far sfoggiare al Fantasma di Sparta?

Provano a rispondere gli specialisti del QA di Santa Monica Studios, che in un divertente articolo apparso su PlayStation Blog hanno condiviso con il pubblico il proprio approccio strategico ai Nove Regni. Il QA Analyst, Wilson Santiago propone ad esempio una formula basata su di una mobilità estesa, con schivate da realizzare all'ultimo secondo e un focus sui contrattacchi. Ecco i dettagli:

Mantello dell’Orso nero

Guanti di Zeus

Cintura della radiosità

Meign

Bonus set di Vanaheim

Sigillo del destino

Emblema dei Nove regni

Memento del sofferente

Emblema dell’elusione

Manna valorosa o Manna iraconda

Leviatano: Manico dei Nove regni

Lame, Lancia, Scudo rönd

Elsa di Hofuð

Furia di Sparta

Valore o Ira

Atreus: Arco degli Jötnar

Freya: Mardöll

Potenza runica III

Abilità nell’incoccare III

Amplificazione del sigillo III

Atreus: Picchiata del falco

Freya: A scelta

Pettorale di Giptumaðr

Bracciali perduti di Lúnda

Cintura Spezza-fato

Incisione di Lúnda

Manna iraconda

Zanna stordente

Bonus set di Vanaheim

Bonus set di Svartalfheim

Leviatano: Manico dell’ardua guarigione

Lame del Caos: Impugnature maledette dell’imperatrice

Lancia Draupnir: Pomello della facile guarigione

Scudo rönd: A scelta

Elsa di Gram

Furia di Sparta

Ira

Atreus e Freya: A scelta

Da parte sua,rilancia con un approccio insidioso, che sfrutta ile gli scontri a mani nude. Ecco i dettagli:Questi sono solo alcuni degli esempi di build proposte dal team di. Per ulteriori consigli sulle, potete consultare la versione integrale dell' articolo apparso su PlayStation Blog