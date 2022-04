God of War Ragnarok è il canto del cigno di PS4, esclusive Sony su PC in tempi più brevi

Sembrano essere davvero tanti i nuovi giochi PlayStation in uscita su PC, secondo un insider Sony starebbe già lavorando ai porting di Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart e Demon's Souls.

Sappiamo bene che PlayStation vuole spingere sempre di più sul business dei giochi PC e sembra che la compagnia sia intenzionata ad accorciare i tempi di pubblicazione dei suoi giochi su Personal Computer, facendo passare solamente pochi mesi o un anno dal debutto su console all'arrivo su Steam e Epic Games Store.

La stessa fonte poi ribadisce quanto già dichiarato in passato da altri insider: God of War Ragnarok rappresenta il canto del cigno di PlayStation 4, dopo Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, PlayStation non pubblicherà altri giochi first party su PS4 e PS4 PRO, passando quindi a supportare esclusivamente PlayStation 5 e la piattaforma PC, lasciando agli editori terzi e agli sviluppatori indipendenti l'onere di continuare a far uscire giochi per console old-gen.

L'insider autore del leak invita poi a tenere gli occhi aperti perché nuovi annunci sui giochi PlayStation per PC potrebbero arrivare presto, con Sony intenzionata ad annunciare nuovi giochi fuori dai grandi eventi, sfruttando il PlayStation Blog ed i propri canali social.