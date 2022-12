God of War Ragnarok: chi è Christopher Judge, l'attore interprete di Kratos?

Tra i diversi riconoscimenti ottenute nel corso dei The Game Awards 2022, God of War Ragnarok ha vinto il premio Best Performance: la statuetta è stata assegnata a Christopher Judge, l'attore che ha prestato voce e movenze a Kratos nei giochi della saga norrena di God of War.

Judge ha poi tenuto un lungo monologo di ringraziamento sul palco dei Game Awards, divenendo in questo modo uno dei principali protagonisti della serata. Ma chi è Christopher Judge? Classe 1964, Douglas Christopher Judge nasce a Los Angeles, in California, iniziando la sua carriera come attore nel 1990 con le prime comparse in ruoli minori in opere cinematografiche e televisive.

La fama internazionale arriva grazie al ruolo di Teal'c nella serie televisiva Stargate SG-1, interpretato per oltre 200 episodi tra il 1997 ed il 2007. Ha anche prestato la propria voce per dare vita a Magneto nella serie animata X-Men Evolution, oltre a comparse in altre popolari serie tv come Willy il Principe di Bel-Air, NCIS Los Angeles e The Mentalist.

Judge è da anni attivo anche nel doppiaggio videoludico: il suo primo ruolo in quest'ambito è stato quello di D-Mob in Def Jam Vendetta nel 2003 e nel seguito Def Jam Fight for NY pubblicato un anno dopo. Ha anche interpretata Black Panther in Marvel's Avengers, ma ovviamente il suo ruolo più iconico rimane quello di Kratos, che gli ha permesso di ottenere grande fama ed apprezzamenti da parte di critica e pubblico.

Nel corso degli anni l'attore ha dimostrato un grande attaccamento alla figura del Fantasma di Sparta, mettendoci il massimo impegno e dedizione nel dare la miglior caratterizzazione possibile al personaggio ideato da Santa Monica Studio: in un video dietro le quinte Christopher Judge ci ha mostrato come si diventa Kratos di God of War Ragnarok, offrendoci un assaggio del suo grande lavoro che gli è valso il riconoscimento di Miglior Performance ai Game Awards.



E la community non ha dubbi: Chris Judge deve interpretare Kratos nella serie TV di God of War!