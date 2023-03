God of War Ragnarok: chi è il doppiatore di Atreus?

Fin dal suo debutto in God of War 2018 e ancor più nel sequel God of War Ragnarok, il figlio di Kratos si è distinto come una delle figure più importanti della saga norrena. Oltre a poter scoprire tre curiosità su Atreus di God of War che forse non conoscete, vi siete mai chiesti quali sono gli interpreti dietro il popolare personaggio?

Il volto, le movenze e la voce originali di Atreus appartengono al talentuoso Sunny Suljic, attore americano noto al pubblico per il ruolo ne Il sacrificio del cervo sacro, uscito nelle sale un anno prima rispetto all’avventura norrena di Kratos. Per quanto riguarda invece il doppiaggio in lingua italiana, la performance va attribuita a Leonardo Della Bianca che, oltre a definirsi un giocatore accanito (all’epoca del provino per il ruolo di Atreus, il doppiatore aveva già preordinato God of War per PlayStation 4) e nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza pluridecennale nel campo della recitazione.

Nel caso voleste approfondire ancora di più le vostre conoscenze sull’erede dell’iconico Fantasma di Sparta, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire qual è il significato del nome di Atreus di God of War, dalla sua origine prettamente etimologica all’importanza rivestita nella tradizione greca.