God of War Ragnarok: chi è Freya?

Tra le numerose divinità norrene presenti in God of War Ragnarok, Freya rivestirà un ruolo centrale all'interno del gioco, presentandosi come una degli antagonisti principali della nuova avventura di Kratos ed Atreus, con i quali si batterà con ferocia e determinazione.

Ma chi è Freya? Nella reale mitologia norrena viene considerata la dea di numerose manifestazioni: amore, bellezza, erotismo e seduzione, ma anche della morte, della guerra e delle profezie. Nel mito reinterpretato da Santa Monica Studios per la saga norrena di Kratos (da questo momento, se non volete alcun tipo di spoiler, non proseguite oltre con la lettura) viene invece dipinta come una dea Vanir, figlia di Njord e sposa di Odino, un matrimonio accettato solamente per proteggere il suo popolo dalla furia degli Aesir. Ed oltre ad essere stata regina delle Valchirie, Freya è soprattutto madre di Baldur, antagonista principale di God of War del 2018.

Nel titolo pubblicato originariamente su PS4, Freya è una dei vari personaggi secondari che assistono Kratos ed Atreus nel loro viaggio verso Jotunheim. La "Strega dei Boschi" fornisce il proprio aiuto ai due protagonisti in più occasioni nel corso dell'avventura, ma la situazione precipita nel momento in cui Kratos giura di proteggerla dalla furia di suo figlio Baldur, intenzionato ad uccidere la madre; ma Freya non vuole sentire ragioni, dicendosi disposta a tutto pur di proteggere la prole.

Quando Kratos si ritrova costretto ad uccidere Baldur, che stava strangolando a morte la madre, Freya giura vendetta nei confronti del suo salvatore, iniziando a dargli la caccia. Per tale motivo la dea si pone come acerrima nemica di Kratos in God of War Ragnarok, pronta ad affrontare in battaglia l'assassino di suo figlio.

Per maggiori approfondimenti sui personaggi del nuovo capitolo della serie, scopriamo chi sono i due lupi di God of War Ragnarok, apparsi in uno degli ultimi trailer. Ecco anche chi è Tyr in God of War Ragnarok, personaggio che sembra intenzionato a schierarsi al fianco di Kratos e suo figlio.