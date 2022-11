God of War Ragnarok: chi è Freyr?

Tra i nuovi personaggi introdotti in God of War Ragnarok troviamo anche il dio Freyr, personaggio dalla personalità accattivante che nel corso dell’avventura con protagonisti Kratos ed Atreus si rivela essere uno dei migliori alleati su cui poter contare. Ma chi è esattamente questo individuo dal carattere positivo e dai tratti giovanili?

Secondo la mitologia norrena Freyr è una divinità associata ai concetti di sacro, virile e prosperoso, capace di conferire pace e piacere a tutti i mortali. All’interno dell'Edda in prosa scritta dallo storico Snorri Sturluson (una delle maggiori fonti di informazioni riguardanti la mitologia norrena) egli viene inoltre descritto come un membro dei Vanir, figlio del dio marittimo Njörðr e, proprio come nell’opera di Santa Monica Studio, fratello gemello di Freya.



Nel gioco per PS5 e PS4 targato Santa Monica Studio, Freyr è anche noto per essere una delle pochissime personalità ben viste ad Alfheim, al punto che sarà proprio lui a portare alla tregua gli Elfi Chiari e gli Elfi Oscuri, in guerra tra loro, per assaltare Asgard e mettere fine alla supremazia di Odino.

