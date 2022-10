God of War Ragnarok: chi è Odino? La storia della divinità nordica più importante

God of War del 2018 ci ha permesso di incontrare numerose divinità norrene, la maggior parte delle quali ostili a Kratos ed Atreus con cui hanno ingaggiato ripetuti combattimenti nel corso della loro avventura.

Alcuni dèi, però, sono stati solamente menzionati nel precedente gioco della serie firmata Santa Monica Studios, e si apprestano a fare la loro comparsa fisica in God of War Ragnarok, disponibile dal 9 novembre 2022 su PlayStation 5 e PS4. Tra questi spicca anche Odino, la divinità nordica più importante. Chi è Odino in God of War Ragnarok? Se non avete ancora giocato God of War e non volete rovinarvi alcuna possibile sorpresa, non proseguite oltre con la lettura.

Il "padre di tutti gli dèi", re degli Aesir e di Asgard nonché ex marito di Freya (a tal proposito ecco chi è Freya di God of War Ragnarok), viene descritto come dio della morte, della saggezza, della poesia e della guerra. Pur senza averlo mai incontrato, durante il loro viaggio verso Jotunheim, Kratos ed Atreus hanno avuto modo di conoscere molte storie su Odino grazie ai racconti di Mimir, che lo descrive come un dio estremamente crudele e malvagio, oltre che molto intelligente, pronto a contrastare con la forza chiunque metta in pericolo il suo dominio e quello degli Aesir, compresi i suoi stessi figli, come Tyr (scopriamo chi è Tyr in God of War Ragnarok), che contrastò il padre nel tentativo di proteggere i Giganti dallo sterminio.

Durante gli eventi del precedente God of War, si scopre che è stato Odino ad imprigionare e torturare Mimir sulla cima della montagna di Midgard, oltre a mettere suo figlio Baldur sulle tracce di Faye, moglie defunta di Kratos considerata per molto tempo una minaccia del regno degli Aesir. Controlla anche tutto ciò che accade nel mondo attraverso i suoi corvi (noti come "gli occhi di Odino"), che raccolgono informazioni per lui su tutto ciò che accade.

Odino si pone quindi come uno degli antagonisti principali di God of War Ragnarok: la sua figura non è stata ancora interamente svelata, sebbene in uno dei trailer del gioco si possa vedere una figura oscura incappucciata recarsi nei pressi della casa di Kratos, che dovrebbe rappresentare proprio il più importante dio Aesir. Che lo contro tra Kratos e Odino sia dietro l'angolo?