God of War Ragnarok: chi è il personaggio di Tyr?

Nel trailer di God of War Ragnarok i ragazzi di Santa Monica Studios hanno mostrato ai giocatori alcuni nuovi personaggi con cui Kratos e Atreus interagiranno nella loro prossima avventura: stiamo parlando di Thor, Tyr e Angrboda.

Prima di procedere vi ricordiamo che proseguendo con la lettura potreste incappare in importanti spoiler su God of War per PS4 e God of War Ragnarok, dunque vi consigliamo di fermarvi ora nel caso in cui non vogliate rovinarvi la sorpresa.

Mentre il personaggio di Thor, il dio norreno del tuono, è famosissimo e conosciuto ormai da chiunque anche grazie alle trasposizioni cinematografiche dell’universo Marvel, e sulle nostre pagine abbiamo già parlato di chi è Angrboda in God of War Ragnarok, rimane un forte alone di mistero attorno la figura di Tyr e il ruolo che rivestirà nel nuovo gioco. Nella mitologia norrena, egli non è altri che il dio della guerra, figlio di Odino e fratellastro di Thor e Baldur. A differenza degli altri Aesir, Tyr si è però schierato dalla parte dei Giganti durante la guerra contro Odino e gli altri dei norreni, aiutandoli a fuggire da Midgard verso il regno di Jotunheim.

Nell’ultimo capitolo della serie pubblicato nel 2018, Tyr non si vede mai, anche perché secondo le storie norrene sarebbe stato ucciso da Odino stesso dopo aver aiutato i suoi nemici, ma i suoi altari nascosti aiutano il giocatore a scoprire la storia dei nove regni e della guerra tra Aesir e Giganti. Secondo le prime ipotesi emerse in seguito al trailer, Tyr non rappresenterebbe una temibile minaccia per Kratos ed Atreus, ma sarebbe al contrario un loro valido alleato. Sarà davvero così?



Per scoprirlo non resta che attendere l'uscita del prossimo titolo di Santa Monica. A tal proposito, dal database del PlayStation Network potrebbe essere trapelata la data d'uscita di God of War Ragnarok su PS4 e PS5.