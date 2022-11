God of War Ragnarok: chi è Sif?

In God of War Ragnarok, tra i numerosi personaggi inediti introdotti, Thor riveste un ruolo centrale all'interno della storia ponendosi come uno degli antagonisti principali di Kratos. Ma la temibile e potente divinità Aesir ha anche una famiglia.

Nelle fasi avanzate dell'avventura, infatti, i giocatori fanno la conoscenza di Sif, una delle figure più autorevoli del regno di Asgard. Chi è Sif in God of War Ragnarok? Proprio come nella mitologia norrena vera e propria, Sif è la moglie di Thor nonché madre biologica di Thrud (ecco chi è Thrud in God of War Ragnarok), oltre ad essere madre adottiva di Magni e Modi.

Nota anche come Lady Sif e descritta rapidamente da Mimir in un racconto durante God of War del 2018, la dea della Terra, del raccolto e della famiglia fa la sua prima comparsa fisica nella nuova avventura. Nonostante l'indole severa ed autoritaria prova un amore profondo per la sua famiglia, motivo per cui nutre profondi risentimenti nei confronti di Odino per il deprecabile trattamento che riserva ogni giorno al marito Thor.

Sif mostra da subito forte ostilità nei confronti di Atreus non appena giunto ad Asgard (con i suoi residenti che si riferiscono a lui come Loki) come ospite del Padre di Tutti, in quanto responsabile della morte dei suoi figliastri Magni e Modi assieme al padre Kratos. Sif prova a proteggere i suoi cari, Thrud in particolare, dalla presenza di Atreus ad Asgard, ma con l'avvento del Ragnarok la dea comprende come il vero nemico da abbattere sia Odino, le cui azioni sono ormai fuori controllo, motivo per cui mette da parte i suoi rancori nei confronti del giovane guerriero.

