God of War Ragnarok: chi è Thor? La storia del nuovo antagonista

Tra i personaggi che avranno un ruolo centrale all'interno di God of War Ragnarok, Thor promette di rivelarsi uno dei più intriganti e cruciali all'interno della nuova (ed ultima) avventura norrena di Kratos ed Atreus.

Il dio del tuono, delle tempeste, dei fulmini e della forza è già stato brevemente mostrato in azione nei vari trailer del titolo firmato Santa Monica Studios, dandoci un rapidissimo assaggio dell'epica battaglia che lo vedrà opposto al temuto Fantasma di Sparta. Ma chi è Thor in God of War Ragnarok? Da questo momento seguono spoiler su God of War del 2018, pertanto non proseguite oltre con la lettura se dovete ancora finire il gioco.

Si tratta di una delle più importanti e crudeli divinità Aesir, figlio di Odino (ecco a tal proposito chi è Odino in God of War Ragnarok) e fratello di Baldur, nonché padre di Magni e Modi. Nella precedente avventura Thor appare per pochissimi secondi nel vero finale della storia, presentandosi davanti casa di Kratos ed Atreus ed apparentemente pronto ad ingaggiare il combattimento con i due, sfoderando la sua arma prediletta, il Mjolnir. Prima dell'epilogo, però, sono numerose le storie sul suo conto raccontate da Mimir, che lo dipinge come un essere brutale e spietato, deciso ad uccidere qualunque Gigante incontrato lungo il cammino per soddisfare la sua sete di sangue. Per questo motivo è in guerra con il Serpente del Mondo, Jormungandr, e si dice che la loro battaglia non si concluderà fino all'arrivo del Ragnarok.

In God of War Ragnarok, proprio come Freya (ecco chi è Freya in God of War Ragnarok), anche Thor sarà in cerca di vendetta nei confronti di Kratos e suo figlio per aver ucciso i suoi due figli. Lo scontro tra le due potenti divinità sarà al centro del nuovo gioco prodotto da Sony, disponibile dal 9 novembre 2022 su PlayStation 5 e PS4.