God of War Ragnarok: chi è Thrud?

Il nuovo God of War Ragnarok fa conoscere ai giocatori un folto gruppo di personaggi ripresi dalla mitologia norrena. Nomi come quelli di Freyja, Thor o anche Odino rappresentano infatti una piccola parte del lavoro di ricerca alla base del gioco, che emerge prorompente di fronte a figure più marginali ma ugualmente importanti come quella di Thrud.

Ma vi siete chiesti chi è la giovane Aesir incontrata per la prima volta ad Asgard, vestendo i panni di Atreus? In modo simile a quanto accade nell’universo narrativo che fa da sfondo all’esclusiva PlayStation, i miti scandinavi fanno riferimento a Thrud come alla figlia di Thor e Sif. Lo stesso nome compare inoltre fra le pagine dell’Edda poetica (una delle maggiori fonti di informazioni in merito alla mitologia nordica) per indicare una valchiria sottoposta a Odino, che serve gli einherjar all’interno del Valhalla. Malgrado sia difficile affermare con certezza se si tratti o meno della stessa figura, questo dettaglio deve avere aiutato Santa Monica Studio a plasmare la personalità del personaggio in questione, rendendolo un esempio di incrollabile fermezza.

