God of War Ragnarok chiude un cerchio narrativo, la fine dell'avventura norrena

Sappiamo da qualche giorno che God of War Ragnarok, annunciato ufficialmente con un trailer di gameplay durante il PlayStation Showcase di inizio settembre, sarà l’ultimo episodio della saga norrena di Kratos. Sono emerse tuttavia novità importanti in merito al futuro dell’amatissimo franchise...

In una doppia intervista concessa a Captain Kuba, YouTuber specializzato sull’universo di God of War, il "padre" del Kratos 2.0 Cory Barlog - nelle vesti di Direttore Creativo per il progetto Ragnarok - e il nuovo Game Director Eric Williams hanno risposto a diverse domande sul prossimo episodio della serie.

Il passaggio di consegne fra i due designer è stato ovviamente uno dei temi caldi della chiacchierata. Williams, persona da sempre stimata da Barlog, è arrivato in Sony Santa Monica ai tempi del God of War originale, curiosamente invitato a unirsi alla compagnia proprio dallo stesso Cory. Da lì in poi ha sempre rivestito diversi ruoli, lavorando però nelle retrovie - come per attitudine piace fare a una persona schiva come lui - a ogni capitolo.

Barlog, che rimane ovviamente una figura chiave per lo sviluppo del brand e che continuerà a seguire Kratos anche in Ragnarok, seppur da una posizione meno centrale, ha confessato di essere stato il primo a volere questo passaggio di consegne. Un cambio in realtà a suo dire del tutto naturale, maturato dopo un’esperienza meravigliosa ma anche stancante, durata 5 anni della sua vita.

La necessità di lasciare le redini a Williams è emersa in particolare durante il tour in giro per il mondo - dalla Polonia di CD PROJEKT RED al Giappone di FromSotfware - a seguito della trionfale pubblicazione di God Of War nel 2018. Durante quel viaggio, definito come l’apice della sua carriera ma al tempo stesso come un momento molto faticoso, Barlog ha capito di dover lasciare spazio ad altri, individuando proprio nell’amico Eric la persona giusta per continuare il suo lavoro. L’opera di convincimento è stata lenta e progressiva, ma nonostante le iniziali reticenze di Williams è andata a buon fine.

Il dettaglio più clamoroso emerso dall’intervista con Captain Kuba riguarda ad ogni modo il fatto che Ragnarok concluderà definitivamente non soltanto l’epopea norrena, bensì l’intero arco narrativo del Kratos più maturo e per così dire "paterno" scoperto e amato nel 2018.

Già, perché Barlog ha dichiarato che con la fine del prossimo episodio (God of War Ragnarok esce nel 2022 su PS5 e PS4) si metterà la parola fine a questa fase dell’eroe. Insomma, contrariamente alle aspettative nessuna trilogia è effettivamente in previsione, e, come del resto suggerisce il nome stesso, Ragnarok sarà l’epilogo del racconto.

Una scelta fortemente voluta dal designer americano, che dipende tanto da motivazioni creative quanto da ragioni più personali. Da una parte c’è la voglia di un team affiatato e stracolmo di passione di dedicarsi anche ad altro: i lavori sul sequel/reboot del 2018 sono durati 5 anni, e lo sviluppo di Ragnarok alla fine arriverà a conteggiarne circa altri 5. Dieci anni continuativi sono secondo Barlog un tempo sufficiente per dire tutto ciò che serve nel modo migliore, facendo maturare l’esigenza spontanea di fare altro.

L’idea di altri 5 anni spesi su un terzo capitolo sarebbe stata infatti semplicemente non invitante per il Creative Director. Cory ha fatto presente come il nuovo corso di God of War sia stato influenzato dalla nascita di suo figlio Helo, e ironizzando è arrivato a dire che con una trilogia la conclusione sarebbe arrivata con il bambino pronto per le superiori. Insomma, un arco di tempo decisamente troppo dilatato per raccontare un storia che necessita di trovare un epilogo prima di quindici anni di vita reale.

Anche perché l’idea di Barlog è quella di permettere al pubblico di vivere quanto prima la saga norrena nella sua interezza, dall’inizio alla fine, esattamente come lui ha fatto qualche anno fa con il cofanetto della versione extended de Il Signore degli Anelli. Un viaggio epocale che comincia e si conclude nell’arco di tredici ore, che in quel lasso di tempo svela tutto ciò che c’è da raccontare. Una prospettiva non dissimile da quella auspicata per l’ex Fantasma di Sparta.

Eric Williams, con la supervisione dello stesso autore, sarà dunque la persona incaricata di accompagnare Kratos e Atreus verso i saluti, per poi permettere al franchise di God of War di riposare per diversi anni. Anche perché, come ribadito pure durante l’intervista, dopo Ragnarok la scena verrà presa in tutto e per tutto dal nuovo, segretissimo progetto di Barlog, che nelle intenzioni del creativo dovrà sostituirsi almeno per un po’ al dio della guerra.