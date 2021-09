God of War Ragnarok chiude la saga norrena di Kratos: Barlog spiega perché

Come vi abbiamo già riferito su queste pagine, God of War Ragnarok sancisce la conclusione del viaggio di Kratos in terra norrena. Molti si aspettavano una più classica trilogia per questa nuova declinazione della storica saga targata PlayStation, ma Santa Monica ha spiegato i motivi che giustificano tale decisione.

Nel corso di un'intervista concessa al canale YouTube Kaptain Kuba, Cory Barlog, che ha svolto il ruolo di game director di God of War e veste ora i panni di creative director per il suo seguito, ha spiegato che sono stati i tempi di sviluppo particolarmente estesi a convincere lo studio a fermarsi al secondo capitolo. Sviluppare una trilogia intera sarebbe stato eccessivo, con peraltro il rischio di spingere il racconto verso un suo proseguimento forzato.

"Penso che uno dei motivi più importanti sia che il primo gioco ha richiesto cinque anni. Il secondo gioco, non so quanto tempo ci vorrà, ma ci impiegheremo un periodo di tempo quasi identico. E poi se pensi: wow un terzo capitolo sviluppato con le stesse tempistiche, stiamo parlando di un arco di quasi 15 anni per una singola storia e mi sembra sia eccessivo.



Sento che stiamo chiedendo troppo, nel senso che completare la storia in un lasso di tempo del genere sembra davvero troppo. Considerando a che punto era la squadra e fin dove si era spinto Erik [Williams] con quello che voleva fare, gli ho detto: guarda, penso che possiamo davvero chiudere con la seconda storia.

La maggior parte di ciò che stavamo cercando di fare dall'inizio era di dire qualcosa su Kratos e Atreus, il nucleo del motore della storia è davvero la relazione tra questi due personaggi e la complessità si irradia come onde in uno stagno. E potremmo trasformarlo in un oceano e far andare quelle onde per migliaia di miglia, ma è necessario e vantaggioso? O sentiamo come se si stesse allargando troppo, le increspature si allontanano troppo, e tu rischi di perdere di vista la trama?”.



God of War Ragnarok uscirà nel corso del 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4. Il trailer di debutto del gioco ha mostrato i nuovi personaggi Angrboda, Tyr e Thor. Non sono mancate, in questo senso, le prime polemiche da parte di un'utenza che si dice delusa dall'interpretazione di Santa Monica della mitologia norrena.