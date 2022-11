God of War Ragnarok: Christopher Judge ci mostra in video come si diventa Kratos

God of War Ragnarok ha fatto il suo esordio su PlayStation 5 e PS4 il 9 novembre 2022, con i fan della serie firmata Santa Monica Studio che si sono subito buttati a capofitto sull'ultima avventura norrena di Kratos e suo figlio Atreus.

L'iconico protagonista della serie continua a dimostrarsi uno degli aspetti migliori del gioco (e per maggiori approfondimenti, a tal proposito, potete leggere la nostra recensione di God of War Ragnarok), e gran parte del merito va riconosciuto anche al suo interprete, Christopher Judge, che proprio come accaduto con il precedente God of War del 2018 si è dimostrato totalmente all'altezza del ruolo.

L'attore parla maggiormente a fondo di cosa significa "diventare Kratos" attraverso un nuovo video diario incentrato sulla figura del Fantasma di Sparta (che tuttavia mette subito in guardia sulla presenza di possibili spoiler legati alla trama, per cui guardatelo con cautela). Judge si è quindi soffermato sulla sua interpretazione, su cosa significa per lui vestire i panni di uno personaggio così amato presso il grande pubblico PlayStation e ci offre così uno sguardo più approfondito su come gli sviluppatori hanno gestito la narrativa e la caratterizzazione dei suoi protagonisti. E nel corso del filmato fanno la loro comparsa anche i doppiatori di Kratos in altre lingue, che rivelano di essersi basati sulla prova attoriale di Judge per esprimere al meglio la personalità del semidio greco.

Nel frattempo sembra che Santa Monica Studio stia lavorando ad un progetto segreto dopo God of War Ragnarok, con Cory Barlog che conferma come la software house stia lavorando a "molte cose" dopo aver concluso il loro ultimo kolossal.