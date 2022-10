God of War Ragnarok: il titolo ha cinque livelli di difficoltà

L'epopea di Kratos e Atreus, il cui viaggio proseguirà ancora una volta, sta per giungere. L'attesa attorno all'ormai imminente God of War Ragnarok è alta, seppure siano sorti alcuni problemi in seguito alla rottura del day one e alle dichiarazioni di Barlog. Nelle ultime ore, però, sono giunte nuove informazioni sul gioco in dirittura d'arrivo.

Come dichiarato dalla stessa Santa Monica Studio, il cui nome si pone alla firma di una grande avventura videoludica come quella del sopracitato God of War Ragnarok, il titolo presenterà ben cinque modalità di difficoltà, le quali andranno a incrementare la complessità del completamento del gioco. Tali dichiarazioni giungono da un Q&A del team con i propri fan, nel corso del quale è giunta l'informazione circa lo strato di complessità - o potremmo anche dire della personalizzazione dell'avventura, a grandissime linee - del gioco.

God of War Ragnarok presenterà uno spettro di modalità variabili, che vanno da un'esperienza più storydriven ad una più complessa sul fronte ludico. Esse saranno così denominate:

Give Me a Story

Give Me Grace

Give Me Balance

Give Me No Mercy

Give Me God of War

Non possiamo che accogliere la notizia con grande felicità. D'altronde, incrementare il numero di difficoltà del gioco permette a tutti di personalizzare quanto più possibile - nei limiti dello stesso game design - la propria avventura, permettendo a chiunque di godere di un'esperienza che garantisca anche ai non videogiocatori di vestire i panni di Kratos. Tra le novità delle modalità di gioco di God of War Ragnarok troviamo "Give Me a Grace" - traducibile in italiano con "Dammi la grazia" -. Possiamo dire con certezza che aumenterà il grado di accessibilità, anche rispetto ad una più bilanciata e generica "Give Me a Balance", come lo stesso nome suggerisce. Chiunque volesse cimentarsi in una vera sfida da Dio della guerra potrà giocare con la modalità "Give Me God of War", ma "loro non saranno in grado di tornare indietro se cambiassero idea".

Inoltre, il team di sviluppo ha anche apportato delle modifiche alla gestione della telecamera e delle sue angolazioni. Anche in questo caso possiamo quindi parlare di una "forte accessibilità", seppure sia doveroso attendere l'8 novembre per poter provare con mano queste migliorie alle impostazioni di gioco. Il nuovo Kolossal per PS4 e PS5 si è mostrato in tempi recenti con un ultimo trailer, prima di gettarci ancora una volta nel grande viaggio del Dio Kratos.