God of War Ragnarok classificato in Arabia Saudita: data d'uscita in arrivo?

Sebbene la data d'uscita di God of War Ragnarok sia stata oggetto di un recente leak ad opera di PlayStation Game Size, non si conosce ancora con certezza il giorno in cui l'eslcusiva Sony raggiungerà gli scaffali. La classificazione del gioco in un paese orientale potrebbe però suggerire che qualche novità sia in dirittura d'arrivo.

Come ci fa sapere l'ormai noto insider Okami attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter, il gioco targato Sony Santa Monica Studio è appena stato classificato in Arabia Saudita. Purtroppo grazie alla classificazione del gioco non emergono informazioni sui contenuti, ma il fatto che il prodotto sia indirizzato a videogiocatori con un'età superiore ai 18 anni lascia ben sperare sul tasso di violenza che caratterizzerà la nuova avventura di Kratos e Atreus, durante la quale assisteremo probabilmente al massacro di creature mitologiche e, perché no, di qualche divinità nordica.

In ogni caso l'arrivo della classificazione nel paese del Medio Oriente potrebbe anticipare non solo che la data d'uscita del titolo non sia poi così lontana, ma anche che a breve si potrebbe tornare a parlare del gioco, magari in un nuovo appuntamento dello State of Play. Non è da escludere quindi che Sony stia semplicemente aspettando che il primo God of War arrivi su PC per tornare a parlare di God of War Ragnarok.