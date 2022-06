God of War Ragnarok: Collector's e Jotnar Edition al centro dell'ultimo leak

Non pago del clamore suscitato dalla sua teoria sulla data d'uscita di GoW Ragnarok 'legata' a Starfield, il leaker Tom Henderson fa trapelare i contenuti delle edizioni per collezionisti dell'esclusiva PlayStation in arrivo (come suggerito da Cory Barlog) nel 2022.

A voler dar retta a Henderson, i piani di lancio di Sony Santa Monica prevedono la commercializzazione di God of War Ragnarok in tre edizioni: la Standard (sia fisica che digitale) e le due edizioni retail Collector's e Jotnar.

La Jotnar Edition di GoW Ragnarok dovrebbe comprendere una replica in scala 1:1 del martello Mjolnir di Thor, come pure la Collector's Edition: in quest'ultimo caso, però, dovrebbero essere previsti ulteriori bonus come dei distintivi della saga norrena di Kratos e Atreus, la versione cartacea della mappa del mondo di gioco da esplorare in compagnia dei due protagonisti del kolossal Sony e altri oggetti non meglio specificati.

Quanto alla data di lancio, Henderson ribadisce di non conoscere i piani definitivi di SIE Santa Monica ma spiega che, a rigor di logica, il giorno più probabile per l'uscita di God of War Ragnarok possa essere l'11 novembre 2022 (esatto, la vecchia data di Starfield prima del rinvio al 2023), tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.