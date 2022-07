God of War Ragnarok: Collector's e Jotnar Edition già sold-out da GameStop

Alle ore 10:00 del 15 luglio 2022 sono stati aperti in Italia i preordini di God of War Ragnarok in tutte le versioni PS5 e PS4, da quelle standard fino alle Collector's e Jotnar Edition. Le due edizioni speciali hanno subito attirato l'attenzione dei consumatori, andando letteralmente a ruba.

Sul sito di GameStop, infatti, l'edizione speciale più costosa risulta essere già esaurita nel giro di pochi minuti. Sembra inoltre che molti utenti non siano riusciti a completare l'acquisto nonostante avessero messo il prodotto all'interno del carrello quando era ancora segnalato come disponibile: il sito, infatti, non ha permesso loro di procedere con la transazione,.

Non è chiaro quante copie della Jotnar Edition, che ricordiamo essere esclusiva GameStop, siano state messe a disposizione, ma considerata l'enorme velocità con la quale è andata a ruba, la richiesta è sta molto considerevole. Non è da escludere a questo punto che ulteriori unità vengano messe in vendita nel prossimo futuro, sebbene per il momento è difficile ipotizzare quando.

Il discorso tuttavia si estende anche alla Collector's Edition: anch'essa infatti risulta non più acquistabile attraverso il sito online di GameStop. E come per la Jotnar, è probabile che nuove copie vengano messe in vendita prossimamente, ma per adesso chi è interessato al gioco può puntare soltanto sulla Launch Edition di God of War Ragnarok per PS5, oltre all'edizione standard per PS4.