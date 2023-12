God of War Ragnarok e i collegamenti all'originale God of War 2: parla Santa Monica

La nostra recensione di God of War Ragnarok Valhalla ha confermato tutta la bontà del DLC gratis dell'ultima avventura norrena di Kratos: il contenuto scaricabile è imperdibile per tutti i fan della serie targata Santa Monica Studios anche grazie alla presenza di alcuni interessanti collegamenti.

Vi abbiamo parlato di alcuni easter egg di God of War Ragnarok Valhalla che fanno riferimento diretto all'originale saga greca, God of War II in particolare. Tra la copertina simile tra i due giochi, la presenza di creature del passato come i Ciclopi e persino il tema musicale principale ripreso tra i sottofondi, God of War Ragnarok Valhalla sembra omaggiare a più riprese il classico del 2007 e in generale le origini della serie. E Santa Monica Studios conferma che è tutto voluto.

Parlando con IGN.com il co-director del DLC, Bruno Velasquez, conferma che Santa Monica Studios ha inserito di proposito questi rimandi per omaggiare non solo gli appassionati ma anche lo stesso personaggio di Kratos: "I riferimenti sono assolutamente voluti perché è un qualcosa che riguarda Kratos e il viaggio che intraprende, in maniera molto simile a quanto accade nel God of War II originale", spiega Velasquez, che prosegue: "Le circostanze sono però del tutto diverse, e anche la posa di Kratos nella copertina, con la sua nuova personalità e tutte le esperienze che ha vissuto, sono un modo per testimoniarlo. Ma posso dirlo, non si tratta di una coincidenza".

Santa Monica rende dunque onore al proprio passato, un altro motivo per cui vale la pena giocare Valhalla.