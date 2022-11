God of War Ragnarok: tutti i collezionabili, dagli Artefatti ai Forzieri delle Norne

Come vi abbiamo già riportato nella nostra recensione di God of War Ragnarok, la nuova esclusiva per Playstation 4 e Playstation 5 propone una corposa storia principale della durata di ben 20-25 ore, ma è anche ricco di missioni e attività secondarie, zone da esplorare e segreti da scoprire.

In particolare, sparsi per i nove regni esplorabili di God of War Ragnarok è possibile trovare una grande quantità di oggetti collezionabili, suddivisi in ben sette categorie differenti. Vediamo quindi più nel dettaglio di che cosa si tratta.

Artefatti

Gli Artefatti sono oggetti particolari che possono essere recuperati esplorando gli ambienti: non appena vi avvicinerete ad uno di essi comparirà una specie di aura viola e potrete raccoglierlo. Ogni regno esplorabile è associato ad un particolare set di Artefatti: dopo aver completato un set potrete venderlo in cambio di Hacksilver. L'eccezione alla regola è rappresentata dai Poemi di Kvasir, che possono essere trovati sparsi in regni differenti.

Informazioni

A questa particolare tipologia di collezionabili appartengono tutti gli oggetti che, una volta trovati, vi permettono di imparare qualcosa sulla mitologia norrena e sui personaggi del gioco. Si tratta di Rune, Marcatori di Pietra e Pergamene: ciascuno di essi, dopo essere stato trovato, fornisce una piccola quantità di punti esperienza come ricompensa. Fanno parte di questa categoria anche le Mappe del Tesoro, che approfondiremo nel prossimo paragrafo.

Tesori Sepolti

Dopo aver trovato una mappa del tesoro, potete utilizzare il disegno e l’indizio riportati su di essa per individuare il luogo in cui è nascosto il bottino: nella maggior parte dei casi quest’ultimo si trova all’interno dello stesso regno, ma in alcune rare occasioni dovrete cercare anche all’interno degli altri mondi. Dopo aver trovato il punto esatto, un indicatore a schermo comparirà per segnalarvi la possibilità di raccogliere il tesoro, che solitamente consiste in argento e risorse.

Corvi di Odino

Secondo la mitologia norrena, i corvi sono gli occhi di Odino, e il padre degli dei li invia nei nove regni per tenere tutto sotto controllo. In God of War Ragnarok potrete notare alcuni corvi di colore verde sparsi per il mondo di gioco: lanciando verso di loro la vostra ascia oppure le Lame del Caos di Kratos sarete in grado di ucciderli. Dopo averne eliminati una certa quantità sbloccherete i forzieri leggendari disposti ai piedi dell’Albero dei Corvi, nel regno di Niflheim.

Forzieri delle Norne

Questi particolari bauli pieni di argento e risorse utili possono essere aperti solo risolvendo dei puzzle ambientali dedicati: dovrete trovare nell’ambiente circostante tre diverse rune, raffigurate anche sulla parte anteriore del forziere stesso, con le quali dovrete interagire nell’ordine corretto. Alcuni dei metodi per attivare queste rune comprendono la necessità di suonare delle campane lanciando l’ascia contro di esse, la distruzione di idoli sacri e l’accensione di torce.

Forzieri Leggendari

Questi forzieri sono i più preziosi dell’intero gioco, poiché possono contenere risorse estremamente rare oppure oggetti unici come nuovi attacchi runici per Kratos, pezzi di equipaggiamento per migliorare le armi e amuleti incantati. Si tratta dunque di bauli con un enorme valore, e per questo motivo sono molto rari e molto difficili da trovare all’interno dei nove regni che compongono il mondo di gioco di God of War Ragnarok.

Rugiada dell’Yggdrasil

Per questa speciale tipologia di collezionabili non esiste alcun tipo di tracciamento o conteggio all’interno del gioco, ma non per questo diminuisce la loro importanza. Si tratta di grosse gocce di rugiada che possono essere reperite sui rami degli alberi che si sporgono sugli specchi d’acqua, e possono essere raccolte transitando sotto di esse durante la navigazione in barca. Ciascuna di queste gocce di rugiada vi permetterà di aumentare permanentemente una statistica casuale di Kratos di ben 2 punti, cifra che potrebbe sembrare ininfluente ma che sul lungo periodo contribuirà in maniera determinante alla vostra capacità di sopravvivere durante i duri combattimenti del gioco.

A proposito di collezionabili e completismo, ecco a voi la guida per ottenere tutti i trofei e platinare God of War Ragnarok.