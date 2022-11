God of War Ragnarok: come aprire la cassa nornana del Tempio della Luce

Tra le location che i giocatori di God of War Ragnarok sono chiamati a dover esplorare troviamo il Tempio della Luce, raggiungibile una volta scoperto il modo di visitare Alfheim. Il santuario cela al suo interno sia materiali che oggetti preziosi, alcuni dei quali sono custoditi entro i confini di una cassa nornana.

Per avere libero accesso al contenuto dello scrigno è necessario individuare e colpire tre campane. A rendere arduo questo enigma, oltre al posizionamento poco intuibile degli obiettivi, il fatto che vada risolto nel minor tempo possibile. Ecco dove sono nascosti i bersagli in questione.

Prima campana: è situata immediatamente sopra alla cassa runica che state cercando di aprire Seconda campana: si trova in cima a una piccola sporgenza, ancora più in alto e leggermente a sinistra rispetto alla campana precedente. Terza campana: è nascosta nel corridoio che si trova a destra della cassa, dietro ai blocchi di metallo verde che Atreus può eliminare.

Tenete presente che il modo migliore per poter colpire le campane in breve tempo è quello di sfruttare il cristallo viola all’interno del corridoio, così da effettuare un colpo di rimbalzo con Leviatano (l’ascia di Kratos) senza dover necessariamente allontanarsi dalla cassa.

