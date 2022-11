God of War Ragnarok: come aprire tutte le tipologie di forzieri

Se state muovendo i primi passi in God of War Ragnarok e non avete mai giocato il prequel del 2018, è probabile che stiate avendo qualche difficoltà nel trovare un sistema per aprire i forzieri. In tal caso, continuate nella lettura della guida per scoprire come sbloccare ogni singolo tipo di cassa nell'esclusiva PlayStation.

Forzieri rossi e standard

La prima categoria di forzieri è quella più semplice da gestire. Che si tratti dei classici bauli o di quelli colorati di rosso, la loro apertura è immediata: in questi casi non occorre fare altro che spostare il protagonista di God of War Ragnarok di fronte ad essi e premere l'apposito tasto per l'interazione, così che Kratos possa aprirli o distruggerli per poi recuperare il loro contenuto.

Forzieri Nornir

I forzieri Nornir di God of War Ragnarok sono più complessi e non possono essere aperti prima del completamento di un semplice enigma ambientale. I contenitori di questa categoria propongono puzzle di diverso tipo che vanno risolti in maniera pressoché identica a quanto visto nel precedente capitolo. In alcuni casi basta distruggere tre vasi con sopra una runa luminosa che sono nascosti in giro, mai troppo distanti dalla posizione del forziere. Altre volte serve colpire tre gong con un'arma a distanza (incluso il lancio del Leviatano) in pochi istanti. L'ultimo tipo di enigma prevede che il giocatore colpisca le colonne sparse per l'area con un'arma, così che ciascuno dei tre oggetti evidenzi la runa corretta e sblocchi il forziere: in questi casi occorre analizzare lo scenario per scoprire quali sono le tre rune da far apparire sulle colonne. A prescindere da quale sia l'enigma, una volta completato potrete recarvi presso il forziere Nornir e aprirlo.

Forzieri leggendari

I bauli dorati che emettono un forte bagliore luminoso non sono bloccati ed è possibile raccogliere il loro contenuto senza alcun problema. L'unico ostacolo consiste nel loro ritrovamento: in questo caso, infatti, la difficoltà risiede tutta nel trovare la via d'accesso alla loro posizione. Solitamente i forzieri leggendari sono situati in luoghi complessi da raggiungere e che richiedono un'attenta analisi dell'ambiente circostante.

