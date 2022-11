God of War Ragnarok: come arrivare a Jotunheim, la Terra dei Giganti

Il gelido inverno norreno del Fimbulwinter, segno premonitore dell’avvento del Ragnarok, è alle porte. Il declino dell’intero cosmo conosciuto, con il susseguirsi della caduta del mondo e degli dèi norreni, ha una data: 9 novembre 2022. Quel fatidico giorno, non a caso, è il momento dell’avvento di God of War Ragnarok sulle piattaforme di casa Sony.

PlayStation 5 e PlayStation 4 hanno aperto le porte al sequel di un’avventura che in precedenza, al di là dei propri limiti strutturali, seppe conquistare a pieno l’utenza e la critica videoludica, ottenendo il titolo di miglior gioco dell’anno 2018. L’importantissima esperienza videoludica targata Santa Monica Studio torna ancora una volta sul mercato videoludico, promettendo di offrire un grande prodotto agli amanti della saga. Dopo quattro lunghi anni, le console di vecchia generazione e la nuova ammiraglia della casa di Tokyo si apprestano a continuare quel tanto a lungo atteso proseguimento delle avventure di Kratos e Atreus, al cui interno vi è anche un Easter Egg che omaggia The Last of Us Parte II. La maturità narrativa e tecnica del prodotto, il quale ha subito diverse revisioni in seguito al sopracitato capitolo del 2018, ha raggiunto un altissimo apice qualitativo, a tal punto da conquistarsi un posto d’onore tra le più importanti produzioni videoludiche dell’anno corrente, il quale si avvicina sempre più alla sua conclusione.

Dunque, il viaggio di Kratos e Atreus è ufficialmente ricominciato, come visto nella nostra recensione di God of War Ragnarok. Moltissimi giocatori, dopo un’attesa durata ormai troppo tempo, sono tornati a rivestire i panni del Dio greco, districandosi in un mondo vasto e dalla struttura - delle volte - ostica per alcuni. Potrebbe capitare, soprattutto ai meno esperti, di trovare difficoltoso raggiungere alcuni posti necessari per il proseguo della propria esperienza. In particolare, tra i tanti luoghi importanti che dovranno essere raggiunti vi è l’imponente Jotunheim, il mondo dei Giganti. Per chi si fosse domandato come si potesse giungere presso la Terra dei Giganti di roccia e di ghiaccio, cercheremo di scoprire come arrivare all’ambita meta nel corso dei prossimi righi.

Badate bene, o prodi viaggiatori: tutto ciò che seguirà in questo articolo potrebbe contenere alcuni spoiler non desiderati sul sopracitato God of War Ragnarok.

Da come si può intuire dalle precedenti affermazioni, Jotunheim è un luogo chiave per il nostro cammino tra i nove regni che compongono il firmamento ed il cosmo così concepito dai norreni. Dopo aver visto come raggiungere il regno di Asgard su God of War Ragnarok, torniamo a parlare di come visitare il secondo dei nove regni più importanti per il proprio viaggio, il quale richiederà di arrivare proprio la Terra dei Giganti, ma come si può raggiungere Jotunheim?

Per approdare a Jotunheim in God of War Ragnarok sarà necessario avviare la missione principale denominata “Il santuario perduto”, la quale sarà messa a disposizione del completamento del videogiocatore in una fase piuttosto avanzata del titolo. Parliamo, infatti, della possibilità di avviare la sopracitata quest circa al 40% di completamento dell’intera avventura - tale percentuale è variabile e dipende anche dal numero di missioni secondarie portate al termine -. Nel corso della missione Atreus, figlio di Kratos, giungerà presso la Terra dei Giganti. In quel momento, egli incontrerà la gigantessa Angrboda. Tale figura è un elemento cruciale nei racconti dei norreni, anche a causa del rapporto tra ella e Atreus - o, per meglio dire, Loki -. I due, secondo i miti, metteranno al mondo tre figure mitologiche fondamentali:

Fenrir il grande lupo

Hel la regina dei morti

Miðgarðsormr, anche conosciuto come Jormungandr, il serpente che si pensa sia capace di avvolgere l’intero mondo con le sue mastodontiche dimensioni.

Prima di salutarci, vi invitiamo a scoprire con noi tutti gli easter egg presenti in God of War Ragnarok. Avete intrapreso il vostro cammino alla volta di Midgard e degli altri regni, oppure attenderete ancora prima di tornare a vestire i panni di Kratos? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.