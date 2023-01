God of War Ragnarok: come arrivare a Muspelheim e completare le prove

Se state giocando a God of War Ragnarok, vi sarete sicuramente resi conto che il regno di Muspelheim è presente sin da subito nell'elenco dei possibili luoghi da raggiungere attraverso i portali, ma è bloccato per chi non dispone delle due metà del seme. Ecco come fare per trovarle tutte e raggiungere il crogiolo.

Posizione dei semi

Il primo passo verso le sfide di Muspelheim consiste nel ritrovamento delle due metà del seme, oggetto essenziale per sbloccare l'accesso al regno e raggiungerlo tramite il sistema di viaggio rapido. Gli oggetti in questione si trovano all'interno di forzieri leggendari (quelli d'oro) ed è possibile recuperarli in almeno tre diversi luoghi della mappa. A prescindere da quali forzieri decidiate di aprire, sappiate che non sarà possibile recuperarne due prima di entrare in possesso della Lancia di Draupnir, fondamentale per accedere alle aree che nascondono i semi.

Ecco di seguito le posizioni delle metà dei semi:

Il primo luogo che vi segnaliamo è a Svartalfheim, il regno che si visita all'inizio del gioco, e non richiede la Lancia di Draupnir. Vi basterà fare una sosta nell'area chiamata Impianto di Modvitnir per completare la missione secondaria legata a Mimir: troverete la metà del seme in cima ad una torre di legno Un'altra metà è sempre a Svatalfheim, nell'area chiamata Fossa di Alberich, alla quale potete accedere dalla Spiaggia del Drago completando un puzzle che coinvolge la Lancia di Draupnir. Una volta saliti sul ponte di legno, proseguite verso l'interno fino ad individuare un forziere leggendario circondato dal materiale dorato che va distrutto con un'esplosione: raccogliete un esplosivo nei paraggi e lanciateglielo contro per liberare il contenitore e recuperare l'altra metà del seme Esiste anche un terzo luogo nel quale potete recuperare una delle due metà, ovvero l'Accampamento di Freyr a Vanheim. A pochi metri dalle tende del piccolo esercito del fratello di Freya noterete la possibilità di utilizzare la Lancia di Draupnir per accedere ad un forziere leggendario: completate il puzzle ambientale e raccogliete la ricompensa

Sfide del crogiolo

Una volta sbloccato il seme di Muspelheim, potete utilizzare il viaggio rapido per raggiungere il crogiolo. Oltrepassate la fucina dei fratelli Huldra e di Lunda per poi scendere in un luogo dalla forma circolare. La struttura della mappa è molto semplice: troviamo al centro un'arena con in mezzo un Forziere Nornir e tre strade che conducono ad altrettante arene con la grossa elsa di una spada che serve a dare il via alle sfide. Noterete che ognuna delle else vanta una runa diversa e, da sinistra verso destra, troviamo F, N e infine R. Il vostro primo obiettivo è quello di procedere nell'ordine che preferite e di completare le due sfide di ciascuna elsa. Finito questo step, raggiungete il Forziere Nornir e recuperate la ricompensa per accedere ad una seconda fase delle sfide più complessa.

A questo punto, sbloccherete una terza sfida per ogni elsa, ma non dovrete limitarvi a completarle tutte. Nell'arena principale noterete che a terra vi sono coppie di rune: il vostro obiettivo è quello di completare la terza sfida delle rune nell'ordine indicato, poi recarsi al centro dell'arena e interagire con l'elsa appena comparsa per portare a termine la sfida finale. Procedete in questo modo per ogni singola coppia di rune illuminate sul pavimento dell'arena principale. Ricordate sempre di raccogliere tutti i contenuti del forziere al termine di ogni prova, poiché si tratta di materiali fondamentali per il potenziamento delle armature al massimo livello.

Una volta completata la storia, potete recarvi in questo luogo anche per trovare Gna, la potente regina delle Valchirie che potete sconfiggere in una difficile boss fight.