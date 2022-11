God of War Ragnarok: come è cambiata la grafica dal primo trailer al gioco finale?

Come sottolineato nella nostra recensione di God of War Ragnarok, tra gli aspetti più impressionanti della nuova opera di Santa Monica Studios c'è il comparto tecnico, che sfrutta al meglio le capacità tecniche delle console che la ospitano.

Non solo su PlayStation 5: la grafica di God of War Ragnarok è pazzesca anche su PS4, segno di come per gli autori era importante offrire un prodotto all'avanguardia anche sulle piattaforme di vecchia generazione. E per evidenziare ulteriormente i progressi tecnici compiuti da Santa Monica con la nuova avventura di Kratos ed Atreus in terra norrena, IGN.com ha realizzato un interessante video confronto tra il primo gameplay trailer risalente al settembre del 2021 e la versione definitiva del nuovo God of War, evidenziando le differenze ed i miglioramenti effettuati nel corso del tempo.

Non si notano in verità enormi cambiamenti, con il gameplay definitivo che appare leggermente più dettagliato e dai toni un po' più scuri. Più curati anche gli effetti di illuminazione in termini di luci ed ombre, per un gioco che sin dai primi momenti ha voluto dimostrare le ambizioni di Santa Monica nel voler realizzare il miglior titolo possibile sul fronte squisitamente visivo.

Cosa ne pensate della direzione tecnica ed artistica di God of War Ragnarok?