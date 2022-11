God of War Ragnarok: quali sono e come si chiamano i Nove Regni?

Dopo la guerra contro gli Dei dell'Olimpo narrata nella saga greca di God of War, Kratos si è spostato nel lontano Nord, vivendo nuove avventure attraverso i Nove Regni assieme a suo figlio Atreus. Ecco come si chiamano tutti i regni presenti in God of War e God of War Ragnarok.

Quello di Asgard non è il solo regno che dovremo esplorare, a questo si aggiungono le terre di Vanaheim, Midgard, Alfheim e Jotunheim solamente per citarne alcuni. Ecco la lista completa.

I Nove Regni di God of War Ragnarok

Alfheim : regno degli Elfi , situato in mezzo ai cieli proprio come Asgard

: regno degli , situato in mezzo ai cieli proprio come Asgard Asgard : regno degli Aesir , gli dei che formano la maggioranza del pantheon norreno

: regno degli , gli dei che formano la maggioranza del pantheon norreno Helheim : regno dei Morti . A differenza del Valhalla , non è riservato a chi è caduto con onore

: regno dei . A differenza del , non è riservato a chi è caduto con onore Jotunheim : regno dei Giganti , considerato al di fuori della sfera dell’ordine

: regno dei , considerato al di fuori della sfera dell’ordine Midgard : dimora degli Umani e degli esseri mortali, eretta al centro degli altri otto regni

: dimora degli e degli esseri mortali, eretta al centro degli altri otto regni Muspelheim : regno del fuoco e del gigante Surtr

: regno del fuoco e del gigante Niflheim : regno del ghiaccio avvolto da una nebbia maledetta, nata dall'ira di Odino

: regno del ghiaccio avvolto da una nebbia maledetta, nata dall'ira di Svartalfheim : regno dei Nani . È descritto come un luogo oscuro e illuminato dalle loro forge

: regno dei . È descritto come un luogo oscuro e illuminato dalle loro forge Vanaheim: regno dei Vanir, la famiglia di divinità votate alla magia e rivali degli Aesir

Questi sonoe che saranno chiamati a visitare anche nel nuovo gioco della serie, titolo che chiude la saga norrena di Kratos. La recensione di God of War Ragnarok è a portata di clic per scoprire tutti i dettagli sul nuovo gioco di Santa Monica Studio.